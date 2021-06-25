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    Kocaeli'de freni boşalan tır 6 aracı biçti

    Park halindeyken freni boşalarak kayan ve 6 araç ile aydınlatma direklerine çaptıktan sonra durabilen tırın kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
    • İHA
    • 25.06.2021 - 12:19
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    Kocaeli'de freni boşalan tır 6 aracı biçti

    Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sokak üzerine park edilen konteyner yüklü tırın kısa süre sonra frenleri boşaldı.

    CADDEYİ BİRBİRİNE KATTI

    Yaklaşık 300 metre boyunca ilerleyen tır yol üzerinde bulunan 5 araç, 4 elektrik direği, 3 çöp konteyneri ve 1 trafik lambasına çarptıktan sonra durabildi.

    O ANLAR KAMERADA

    Caddeyi savaş alanına çeviren tırın kayma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

    Görüntülerde park halinde kayan tırın, yol kenarındaki araç ve direklere çapma anı yer aldı.

    Kocaeli de freni boşalan tır 6 aracı biçti #1

    Kocaeli de freni boşalan tır 6 aracı biçti #2

    Kocaeli de freni boşalan tır 6 aracı biçti #3

    Kocaeli de freni boşalan tır 6 aracı biçti #4

    Kocaeli de freni boşalan tır 6 aracı biçti #5

    Kocaeli de freni boşalan tır 6 aracı biçti #6

    Kocaeli de freni boşalan tır 6 aracı biçti #7

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