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- Kocaeli'de freni boşalan tır 6 aracı biçti
Kocaeli'de freni boşalan tır 6 aracı biçti
Park halindeyken freni boşalarak kayan ve 6 araç ile aydınlatma direklerine çaptıktan sonra durabilen tırın kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
- İHA
- 25.06.2021 - 12:19
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sokak üzerine park edilen konteyner yüklü tırın kısa süre sonra frenleri boşaldı.
CADDEYİ BİRBİRİNE KATTI
Yaklaşık 300 metre boyunca ilerleyen tır yol üzerinde bulunan 5 araç, 4 elektrik direği, 3 çöp konteyneri ve 1 trafik lambasına çarptıktan sonra durabildi.
O ANLAR KAMERADA
Caddeyi savaş alanına çeviren tırın kayma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde park halinde kayan tırın, yol kenarındaki araç ve direklere çapma anı yer aldı.