Kocaeli'de fuhuş çetesine operasyon! 9 gözaltı Polisin fuhuş çetesine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda fuhşa aracılık eden 1'i yabancı uyruklu, toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. Fuhşa zorlanan 12 yabancı uyruklu kadın ise kurtarıldı.

DHA

Güvenlik güçleri çetelere yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Kocaeli'de harekete geçti.

7 adrese eş zamanlı operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş çetesine yönelik operasyon düzenledi ve 7 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

'Fuhşa aracılık ve yer temin etme' suçuyla ilgili yürütülen soruşturmada 1'i yabancı uyruklu toplam 9 şüpheli yakalandı.

Ele geçirilenler

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca ve 67 mermi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 511 dolar, 9 bin Özbekistan somu ve 89 bin 640 TL ele geçirildi.

Operasyon kapsamında fuhşa zorlanan yabancı uyruklu 12 kadın da kurtarılıp, gerekli işlemler için İl Göç İdaresi'ne sevk edildi.

Kucağında bebeğiyle geldi

1'i yabancı uyruklu olmak üzere 9 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenlerden bir kadın ise kucağında bebeğiyle geldi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)