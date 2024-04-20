Kocaeli'de fuhuş operasyonu: Yabancı uyruklu 8 kadın gözaltına alındı Masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri yabancı uyruklu 8 kadını gözaltına alırken, masaj salonunu işletenler hakkında soruşturma başlatıldı.

DHA

Yurt genelinde fuhuş ile mücadele kapsamında düzenlelen operasyonlar başarı ile sonuçlanmaya devam ediyor.

Bu kez operasyonun adresi Kocaeli oldu...

Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pirireis Mahallesi Tuzla Caddesi’ndeki bir otelin giriş katında bulunan masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

8 kadın gözaltına alındı

Masaj salonuna yapılan baskında fuhuş yaptıkları belirlenen Kenya, Nepal, Özbek, Türkmenistan, Tayland ve Güney Afrika uyruklu 8 kadın gözaltına alındı.

Sınır dışı edilecekler

Kadınların masaj salonunda kaçak olarak çalıştırıldığı belirlendi. Kadınların İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri sonrası sınır dışı edileceği bildirildi.

Masaj salonunu işletenler hakkında da soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)