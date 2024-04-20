Kocaeli'de fuhuş operasyonu: Yabancı uyruklu 8 kadın gözaltına alındı

DHA
Yurt genelinde fuhuş ile mücadele kapsamında düzenlelen operasyonlar başarı ile sonuçlanmaya devam ediyor.
Bu kez operasyonun adresi Kocaeli oldu...
Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pirireis Mahallesi Tuzla Caddesi’ndeki bir otelin giriş katında bulunan masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
8 kadın gözaltına alındı
Masaj salonuna yapılan baskında fuhuş yaptıkları belirlenen Kenya, Nepal, Özbek, Türkmenistan, Tayland ve Güney Afrika uyruklu 8 kadın gözaltına alındı.
Sınır dışı edilecekler
Kadınların masaj salonunda kaçak olarak çalıştırıldığı belirlendi. Kadınların İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri sonrası sınır dışı edileceği bildirildi.
Masaj salonunu işletenler hakkında da soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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