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    Kocaeli'de gece denize giren 2 kişiden biri boğulma tehlikesi geöçirdi

    Darıca ilçesinde bulunan millet bahçesinde denize giren 2 arkadaştan birisi boğulma tehlikesi geçirdi.
    • 17.06.2022 - 05:51
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    Kocaeli'de gece denize giren 2 kişiden biri boğulma tehlikesi geöçirdi

    Darıca Millet Bahçesi’nde Adem T. (19) ile arkadaşı Ö.Y.A. isimli iki genç, gece saatlerinde denize girmek istedi.

    Arkadaşı kaybolunca yardım istedi

    Bir süre yüzen ikiliden Adem T.’nin gözden kaybolmasının ardından arkadaşı endişeye kapılarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese can kurtaran ve polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Boğulmak üzereyken kurtarıldı

    İHA'nın haberine göre; kısa sürede adrese ulaşan can kurtaranlar, denizde kaybolan genci bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından denizden çıkarılan genç, sağlık ekiplerine teslim edildi.

    Hayati tehlikesi sürüyor

    Olay yerinde suni teneffüs ve kalp masajı yapılan genç, daha sonra ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Gencin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kocaeli de gece denize giren 2 kişiden biri boğulma tehlikesi geöçirdi #1

    Kocaeli de gece denize giren 2 kişiden biri boğulma tehlikesi geöçirdi #2

    Kocaeli de gece denize giren 2 kişiden biri boğulma tehlikesi geöçirdi #3


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