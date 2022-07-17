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    Kocaeli'de geçirdiği kazada ağır yaralanmıştı, 14 gün sonra yaşamını yitirdi

    Kocaeli'de geçirdiği kaza sonucu takla atan araçtan ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılan Eray Kalyoncu, 14 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.
    • 17.07.2022 - 06:39
    • Güncelleme : 17.07.2022 - 06:40
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    Kocaeli'de geçirdiği kazada ağır yaralanmıştı, 14 gün sonra yaşamını yitirdi

    Kocaeli'de 2 Temmuz gecesi Körfez Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kaldırıma çarparak takla attı.

    Adeta kağıt gibi ezilen otomobilde, H.K., B.C., S.E.C. ve Eray Kalyoncu (25) yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Kazada ağır yaralanmıştı

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları otomobilden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye kaldırıldı.

    Kocaeli de geçirdiği kazada ağır yaralanmıştı, 14 gün sonra yaşamını yitirdi #1

    14 gün sonra hayatını kaybetti

    Ağır yaralı olan Eray Kalyoncu, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 25 yaşındaki gencin dün hayatını kaybettiği öğrenildi.

    Kocaeli de geçirdiği kazada ağır yaralanmıştı, 14 gün sonra yaşamını yitirdi #2

    "Öleyim kurtulayım"

    İHA'nın haberine göre öte yandan Eray Kalyoncu’nun yakınları, kendisinin yoğun bakım öncesi “Öleyim kurtulayım, öleceğim zaten” dediğini iddia etti. 25 yaşındaki Kalyoncu’nun cenazesinin bugün defnedileceği öğrenildi.

    Kocaeli de geçirdiği kazada ağır yaralanmıştı, 14 gün sonra yaşamını yitirdi #3


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