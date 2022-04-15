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- Kocaeli'de gencin saldırıdan sığınırken bıçaklandığı anlar kamerada
Kocaeli'de gencin saldırıdan sığınırken bıçaklandığı anlar kamerada
22 yaşındaki genç, kendisini kovalayan kişilerden kaçıp tekel bayisine sığındı. Gencin burada kendisini yakalayan saldırganlar tarafından defalarca bıçaklandığı anlar kameraya yansıdı.
- 15.04.2022 - 12:37
- Güncelleme : 15.04.2022 - 13:37
Kocaeli'nin Kemalpaşa Mahallesi'nde Ş.G. (22) isimli şahıs, kendisini kovalayan şahıslardan kaçarak tekel bayisine sığındı.
İş yeri sahibi şahısları engellemeye çalışsa da Ş.G., grubun içerisinde yer alan E.D. (16) tarafından bıçaklandı. Ş.G. hafif şekilde yaralanırken, şahıslar ise olay yerinden kaçtı.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
İHA'nın haberine göre; vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Ş.G., Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Saldırı anı kamerada
Öte yandan olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ş.G.'nin korkuyla tekel bayisine girdiği, sığınmaya çalışırken bıçaklandığı anlar yer aldı.
Kocaeli'de gencin saldırıdan sığınırken bıçaklandığı anlar kamerada ViDEO