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Kocaeli'de gencin saldırıdan sığınırken bıçaklandığı anlar kamerada

Kocaeli'de gencin saldırıdan sığınırken bıçaklandığı anlar kamerada

22 yaşındaki genç, kendisini kovalayan kişilerden kaçıp tekel bayisine sığındı. Gencin burada kendisini yakalayan saldırganlar tarafından defalarca bıçaklandığı anlar kameraya yansıdı.