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Kocaeli’de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Kartepe ilçesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Alevler içerisinde kalan fabrikaya itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
- DHA
- 10.01.2022 - 03:07
Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi Çuhane Caddesi üzerinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Depolama alanında çıkan yangında alevler kısa sürede fabrikaya yayıldı.
5 BELEDİYE İTFAİYESİNDEN MÜDAHALE
Haber verilmesi üzerine Kartepe, İzmit, Başiskele, Derince ve Gölcük’te bulunan itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ayrıca su tankerleri de sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.