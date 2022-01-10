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    Kocaeli’de geri dönüşüm fabrikasında yangın

    Kartepe ilçesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Alevler içerisinde kalan fabrikaya itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
    • DHA
    • 10.01.2022 - 03:07
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    Kocaeli’de geri dönüşüm fabrikasında yangın

     

    Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi Çuhane Caddesi üzerinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Depolama alanında çıkan yangında alevler kısa sürede fabrikaya yayıldı.

    5 BELEDİYE İTFAİYESİNDEN MÜDAHALE

    Haber verilmesi üzerine Kartepe, İzmit, Başiskele, Derince ve Gölcük’te bulunan itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ayrıca su tankerleri de sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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