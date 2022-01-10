Kocaeli’de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Kartepe ilçesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Alevler içerisinde kalan fabrikaya itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi Çuhane Caddesi üzerinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Depolama alanında çıkan yangında alevler kısa sürede fabrikaya yayıldı.

5 BELEDİYE İTFAİYESİNDEN MÜDAHALE

Haber verilmesi üzerine Kartepe, İzmit, Başiskele, Derince ve Gölcük’te bulunan itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ayrıca su tankerleri de sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.