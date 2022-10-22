- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kocaeli'de geri dönüşüm kutusuna giren çocuk: Yanlışlıkla girdim
Kocaeli'de geri dönüşüm kutusuna giren çocuk: Yanlışlıkla girdim
İzmit'te geri dönüşüm kutusuna giren çocuk, mahsur kaldığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
- 22.10.2022 - 05:32
Kocaeli'de saat 01:00 sıralarında İzmit Ömerağa Mahallesi Belsa Sokak üzerinde bulunan İzmit Belediyesi önünde bulunan geri dönüşüm kutusuna giren çocuk geri dönüşüm kutusunda mahsur kaldı.
Geri dönüşüm kutusuna girdi
Küçük çocuğun çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çocuk kutudan çıkarıldı.
Kocaeli'de geri dönüşüm kutusuna giren çocuk: Yanlışlıkla girdim - Video
Yanlışlıkla girdiğini söyledi
İHA'nın haberine göre, geri dönüşüm kutusuna yanlışlıkla girdiğini söyleyen çocuk ailesine ulaştırılmak üzere İzmit Belediyesi Zabıta ekiplerine teslim edildi.