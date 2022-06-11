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- Kocaeli'de geziye giden midibüs şarampole uçtu: 17 yaralı
Kocaeli'de geziye giden midibüs şarampole uçtu: 17 yaralı
İznik yönüne ilerleyen araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. İçerisinde bulunan 17 kursiyer ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
- 11.06.2022 - 12:06
Kocaeli'den İznik'e, çini kursu kadın kursiyerlerini geziye götüren midibüs, kontrolden çıktı.
Yalakdere Akçat kavşağında yağmur nedeniyle kontrolü kaybedilen E.E. idaresindeki 41 K 3283 plakalı midibüs, şarampole uçtu.
17 kişi yaralandı
İHA'nın aktarımına göre, yaşanan korku dolu kazada 17 kursiyer yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar tedavi altında
Olay yerine gelen ekiplerce ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.