Kocaeli'de haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

Üç gündür haber alınamayan Önder Yıldırım'ın evine balkondan giren itfaiye ekipleri, adamın cansız bedeniyle karşılaştı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Turgut Mahallesi Efes Sokak’ta yaşayan ve berber olan Önder Yıldırım’dan 3 gündür haber alamayan iş arkadaşı, durumdan şüphelenerek evine geldi.

Zili çalan iş arkadaşı, Yıldırım kapıyı açmaması üzerine durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

YATAĞINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, merdiven yardımı ile Önder Yıldırım’ın yaşadığı evin balkondan içeri girdi.

İçeri giren ekipler, Yıldırım’ı yatağında yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Yıldırım’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kocaeli'de 3 gündür haber alınamayan vatandaş evinde ölü bulundu

OTOPSİ YAPILACAK

Ekiplerin incelemelerinin ardından Yıldırım’ın cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yıldırım’ın ölüm sebebinin yapılacak olan otopsi incelemelerinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.