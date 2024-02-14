Kocaeli'de hafif ticari aracın bekçiye çarptığı anlar kameraya yansıdı Kocaeli'de yolun karşısına geçmeye çalışan bekçiye hafif ticari araç çarptı. Kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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DHA

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iş yerinde gece bekçisi olarak çalışan Mehmet Cüce'ye (64) yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hafif ticari araç çarptı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Cüce'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken araç sürücüsü gözaltına alındı.

Yaşananlar kamerada

Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde karşıya geçmek için caddeye çıkan Cüce'nin 2 şeridin ortasında durduğu, bu sırada Cüce'nin sağdan gelen hafif ticari araca durması yönünde işaret yaptığı ancak aracın ona çarptığı görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)