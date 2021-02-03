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    Kocaeli'de halk otobüsü alev aldı

    Körfez ilçesinde motoru alev alan halk otobüsü, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Otobüs, kullanılmaz hale geldi.
    • DHA
    • 03.02.2021 - 23:21
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 23:37
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    Kocaeli'de halk otobüsü alev aldı

    Kocaeli'nin Körfez ilçesinde İzmit- Gebze arasında yolcu taşıyan halk otobüsü, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle motor bölümünden alev alarak yanmaya başladı.

    OTOBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Durumu fark eden sürücü, otobüsü yolun kenarına çekerek müdahalede bulundu.

    Bu sırada otobüs sürücüsü ve yolcular itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

    Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak söndürdü.

    Araçta bulunun 3 yolcu ise başka bir otobüse bindirilerek gönderildi.

    Otobüs kullanılmaz hale gelirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kocaeli de halk otobüsü alev aldı #1

    Kocaeli de halk otobüsü alev aldı #2

    Kocaeli de halk otobüsü alev aldı #3

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