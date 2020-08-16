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    Kocaeli’de halk otobüsü anne ve kızına çarptı

    Yolun karşısına geçmek isterken halk otobüsünün çarparak metrelerce sürüklediği anne ve kızı yaralandı. Tedavi altına alınan annenin, hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
    • İHA
    • 16.08.2020 - 16:33
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    Kocaeli’de halk otobüsü anne ve kızına çarptı

    Kocaeli’nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde Filiz D. (44) ve elinden tuttuğu 3 yaşındaki kızı M.A.D.'ye yaya geçidinden yolun karşısına geçtikleri sırada, Şener A. idaresindeki 41 J 0275 plakalı özel halk otobüsü çarptı.

    Otobüsün altında kalan anne ve kızı yaklaşık 5 metre sürüklendi.

    ANNE VE KIZI OTOBÜSÜN ALTINDA KALDI

    Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, vatandaşlar otobüsün altında kalan anne ve kızını çıkarttı.

    Kocaeli’de halk otobüsü anne ve kızına çarptı İZLE

    KAZAYI GÖRENLER GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

    Vatandaşlar yaralı haldeki çocuğu kucağına alarak, “Ağlama bebeğim” diyerek sakinleştirmeye çalıştı.

    Bir trafik polisi ise elindeki su ile küçük kız çocuğunun başını yıkadı.

    Daha sonra olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan anne Filiz D., Kocaeli Devlet Hastanesi’ne, 3 yaşındaki M.A.D. ise Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazaya tanık olan vatandaşlar ise gözyaşlarına hakim olamadı.

    Kocaeli’de halk otobüsü anne ve kızına çarptı #1

    OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

    Otobüs sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Kocaeli’de halk otobüsü anne ve kızına çarptı #2

    Kocaeli’de halk otobüsü anne ve kızına çarptı #3

    Kocaeli’de halk otobüsü anne ve kızına çarptı #4

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