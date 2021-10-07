Akşam saatlerinde doktor olmadığı için hastasını taburcu edemeyen 1 şahıs, hemşirenin üzerine yürüdü, güvenlik görevlisini darbetti. Yaşanan anlar, anbean kameraya yansıdı.

Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelen 3 kişi, ziyaret saatinin dolmasıyla servisten çıkarıldı. Şahıslardan biri nöbetçi hemşireye, “Bana doktor çağırın, ben hastamı taburcu etmek istiyorum.” deyince, hemşire akşam saati olduğunu ve doktorun olmadığını belirterek izin vermedi.

“Ben şimdi çıkarmak istiyorum, bana doktoru getirin.” diye bağıran şahıs, hemşirenin üzerine yürüdü.

O sırada durumu fark eden güvenlik görevlisi Bülent Deniz, duruma müdahale etmeye çalıştı.

Biri kadın 3 saldırgan, Deniz’in boğazını sıktı, kafasını 3-4 kez duvara vurdu. Deniz, aldığı darbeler nedeniyle yere yığıldı.

Hıncını alamayan saldırgan, baygın halde yerde yatan Deniz’e, “Sen daha ölmedin mi?” diyerek vurmaya devam etti.

KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, güvenlik görevlisinin boğazının sıkıldığı ve aldığı darbeler ile yere yığıldığı anlar yer aldı.

Ayrıca güvenlik görevlisinin yardımına hastane personeli ve vatandaşların koştuğu, saldırganın yerde baygın yatan güvenlik görevlisinin yanına gelip, yeniden hamle yaptığı görüldü.

Kocaeli'de, hasta yakını güvenlik görevlisini darbetti VİDEO



TUTUKLANDI

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, saldırgan şahısları gözaltına aldı.

Güvenlik görevlisini bayıltan saldırgan tutuklu yargılanırken, diğer iki şahıs serbest bırakıldı.

“BOĞAZIMI SIKARAK 3-4 DEFA VURDU”

Bülent Deniz, olay anına ilişkin yaptığı açıklamada, kafası duvara vurulduktan sonra kendinden geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Saat 20.30 sıralarında rutin olarak servisleri boşaltıyoruz. Servisleri boşaltırken arkadaşın odada olduğunu gördük. Onları her zamanki gibi dışarıya çıkardık. Daha sonra arkadaş ‘Bana doktor çağırın, ben hastamı taburcu etmek istiyorum’ dedi. Bu yüksek sesle olunca o akşamki nöbetçi hemşiremiz olaya müdahil oldu. Akşam doktorun olmadığını, sabah müsait bir zamanda imzayla birlikte hastasını çıkarabileceğini söyledi. Daha sonra hastanın yakını bu konuya itiraz ederek ‘Ben şimdi çıkarmak istiyorum, bana doktoru getirin’ dedi. Hemşire arkadaşımıza yüksek sesle seslenince, üzerine doğru hareket edince biz mecburen müdahale etmek zorundayız. Müdahale ederken arkadaş boğazımı sıkarak duvara 3-4 defa vurdu. Kendimden geçtim.





“İNSANLARIMIZDAKİ BU ÖFKE NEDİR?”

Biz burada mutlu günlerinde, iyi ve kötü günlerinde yanlarındayız, bize neden bu şekilde tavır aldıklarını bilmiyorum. Arkadaşlarım söylüyor; ben olayın devamını hatırlamıyorum ama yerdeyken bir daha tekrar gelerek ‘Bu arkadaş öldü mü, ölmedi mi?’ demiş. Arkamda duran başta İl Sağlık Müdürüme, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnsanlarımızdaki bu öfke nedir? İnsanları anlayamıyoruz. Sabırlı olmalarını istiyoruz. Bizlerin onlar için olduğumuzu insanlarımız bilsin. Onların en ufak canı yandığı zaman ilk müdahale eden bu gördüğümüz arkadaşlarımız."





“SALDIRI DEĞİL, ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS”

Öz Sağlık İş Sendikası Kocaeli il Başkanı Sedat Balkan, “Maalesef şu an sözün bittiği yerdeyiz. Gerçekten bunu kelimelerle anlatmak işe yarayacak durum değil. Buradaki arkadaşımıza yapılan saldırı normal bir saldırı değil. Hastane yönetimine teşekkür ediyorum. Güvenlik kamerası kayıtlarını göndererek anında müdahale etti. Saldıran kişi şu anda tutuklu yargılanıyor. Hastane yönetiminin kamera kayıtlarını göndermesi çok güzel bir davranış oldu. Sadece saldırı değil, öldürmeye teşebbüs olan eylemdir. Zaten polis de bunun kararını vermiş. Bu saatten sonra da sendika olarak bu tarz olayların devam etmemesi için arkadaşımızın yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Yerde yatan arkadaşımıza tekrar ‘Sen ölmedin mi?’ diye vurmaları gaddarca bir davranıştır.” şeklinde konuştu.

“HİÇBİRİ CEZASIZ KALMAYACAK”

Balkan, sözlerine şu ifadeler ile devam etti:

“Soruşturma devam ettiği sürece, biz de olayın içerisinde ve soruşturmanın takipçisi olacağız. Temizlik işçisinden tutun, güvenlik görevlisine kadar, bu arkadaşlarımız hep hastalarla birlikte. Bizim devletimize güvenimiz sonsuz, inanıyorum ki bu arkadaşların hiçbiri cezasız kalmayacak. Cezasız kalmadığı sürece bu tarz olayların durulmayacağına eminim.”