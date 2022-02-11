Kocaeli'de hastanede tekmeli yumruklu saldırı

Trafik kazasında yaralanan yakınlarını hastaneye getiren iki şahıs, kendileriyle ilgilenilmediğini iddia ederek 5 çalışanı darbetti.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Fatih Devlet Hastanesi'nde trafik kazasında yaralanan bir kadını müşahede altında bekleten doktor ve hemşireler, durumu ağır olarak hastaneye getirilen başka bir hastaya müdahale etmek için odadan ayrıldı.

O sırada ise kadın hastanın yakınları K.K. ve B.K., sağlık çalışanlarının ilgisiz olduğunu öne sürerek tepki gösterdi.

HEMŞİRELERLE ÇALIŞANLARA SALDIRDILAR

Durumun açıklanmasına rağmen öfkeleri dinmeyen şahıslar, personele saldırmaya başladı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu saldırıda hemşire İhsan Yeşil, hemşire Yusuf Ökçün, hemşire Cansel Günay, sekreter Efkan Çiftçi ve güvenlik Atilla Özgür darbedildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olay sırasında beyaz kod verilmesinin ardından hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler iki saldırganı yakalayarak etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan şahıslar, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Saldırıya uğrayan hastane personeli ise darp raporu alarak saldırgan şahıslardan şikayetçi oldu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"HASTALARA TEMKİNLİ YAKLAŞMAYA BAŞLADIK"

Darptan sonra kendisi de dahil 5 görevlinin çeşitli yerlerinde kanamalar olduğunu anlatan hemşire İhsan Yeşil, "Olayın psikolojisini üzerimizden atmış değiliz. Hastalara artık yaklaşırken daha temkinli yaklaşmaya çalışıyoruz. Bizim bunu atlatmamız biraz uzun sürecektir." diye konuştu.

"ÇOK ZOR ANLAR YAŞADIK"

Bir anda kavganın ortasında kaldıklarını aktaran hemşire Cansel Günay ise "Bir kadın olarak çok zor anlar yaşadık. Başka kadın arkadaşlar da vardı, hepimiz birbirimizi sarılıp kenara çekmeye çalıştık, birbirimizi kurtarmaya çalıştık. Gerçekten çok kötüydü. Bir daha olmamasını diliyoruz. İtiş kakış arasında kaldım, kollarımda ve boynumda kızarıklıklar oldu. Darp raporu aldım. Hastalarımızdan ve hasta yakınlarımızdan bize daha saygılı olmalarını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan ve Gebze Fatih Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İlyas Sarı, fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına yapılan saldırıyı kınarken, saldırgan şahıslar ile ilgili yasal işlemlerin başlatıldığını duyurdu. Pehlevan ve Sarı, darp edilen görevlilere de geçmiş olsun dileklerinde bulundu.