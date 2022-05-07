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Kocaeli'de hastanedeki kuzenler birbirine girdi

Kocaeli'de hastanedeki kuzenler birbirine girdi

Hastane önünde bilinmeyen bir nedenle birbirine saldıran 4 kuzen, hastane güvenliği ve çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle ayrıldı.