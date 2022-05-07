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    Kocaeli'de hastanedeki kuzenler birbirine girdi

    Hastane önünde bilinmeyen bir nedenle birbirine saldıran 4 kuzen, hastane güvenliği ve çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle ayrıldı.
    • 07.05.2022 - 20:00
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    Kocaeli'de hastanedeki kuzenler birbirine girdi

    Kocaeli Devlet Hastanesi önünde karşı karşıya gelen 4 kuzen arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

    Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Güçlükle ayrıldılar

    Kadınlarında bulunduğu kavgayı hastane güvenliği ve vatandaşlar güçlükle ayırdı. O anlar çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İnceleme başlatıldı

    Yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    Kocaeli de hastanedeki kuzenler birbirine girdi #1

    Kocaeli de hastanedeki kuzenler birbirine girdi #2

    Kocaeli de hastanedeki kuzenler birbirine girdi #3


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