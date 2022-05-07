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Kocaeli'de hastanedeki kuzenler birbirine girdi
Hastane önünde bilinmeyen bir nedenle birbirine saldıran 4 kuzen, hastane güvenliği ve çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle ayrıldı.
- 07.05.2022 - 20:00
Kocaeli Devlet Hastanesi önünde karşı karşıya gelen 4 kuzen arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.
Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Güçlükle ayrıldılar
Kadınlarında bulunduğu kavgayı hastane güvenliği ve vatandaşlar güçlükle ayırdı. O anlar çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
İnceleme başlatıldı
Yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.