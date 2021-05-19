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- Kocaeli’de, hastaneden kaçan psikiyatri hastası yakalandı
Kocaeli’de, hastaneden kaçan psikiyatri hastası yakalandı
Tedavi gördüğü hastaneden yarı çıplak halde kaçan ve elinde sopayla dolaşan psikiyatri hastasını fark eden vatandaşlar ekiplere haber verdi. Bulunan şahıs, tekrar hastaneye götürüldü.
- DHA
- 19.05.2021 - 10:40
Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören psikayatri hastası Adnan C. (23), Umuttepe Kampüsü çevresinde yarı çıplak halde görüldü.
Elinde sopa ile gezen şahsı gören vatandaşlar, durumu ekiplere haber verdi.
İTAFİYEDEN YARDIM İSTENDİ
İhbar üzerine hastaneye polis ekipleri geldi. Hastane çevresinde bulunan ormanlık alanda şahsı bulabilmek için aram çalışmaları yapıldı.
Çalışmalar sırasında itfaiye ekiplerinden de yardım istendi.
2 SAAT ARANDI
Yaklaşık 2 saatlik araması sonucu hastane önünde görülen Adnan C., polis ekipleri tarafından ikna edilerek araca alınarak, tekrar hastaneye götürüldü.
Kocaeli’de hastaneden kaçan psikiyatri hastası yakalandı VİDEO