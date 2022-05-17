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    Kocaeli'de hastaneye vinçle götürülen kadın yardım bekliyor

    Solunum yetmezliği çeken 200 kilo ağırlığındaki kadın, herkes gibi bir yaşam sürmek istediğini belirterek yardım istedi.
    • 17.05.2022 - 16:23
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 16:57
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    Kocaeli'de hastaneye vinçle götürülen kadın yardım bekliyor

    Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Topçular Mahallesi'nde bir evin ikinci katında yaşayan 41 yaşındaki Hayat Işık, yaklaşık 25 yıldır fazla kilolarıyla mücadele ediyor.

    Hem hareketsizlik hem aldığı ilaçlar sebebiyle daha da kilo alan Işık, 200 kiloya ulaştı. 1 yıl önce tamamen yatağa bağlı hale gelen Işık, solunum cihazına bağlı yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

    Vinçle evinden indiriliyor

    Ayağa kalkamayan Hayat Işık, itfaiye ekipleri olmadan hastaneye gidemiyor. Kalp hastası olan Işık, hastaneye gitmesi gereken zamanlarda ikinci kattaki evinden vinç yardımıyla indiriliyor.

    İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde özel donanımlı ambulansa bindirilen Işık, taburcu edildikten sonra ise yine özel ambulansla evine getiriliyor. Işık, yine itfaiye ekipleri tarafından vinç yardımıyla evine çıkarılıyor.

    Kendi özel ihtiyaçlarını bile karşılayamayan Işık'ın bütün ihtiyaçlarını eşi gideriyor. Yatağa bağımlı halde, tüm gün eşinin işten gelmesini bekleyen Işık, kilolarından kurtulmak istiyor.

    Kocaeli'de hastaneye vinçle götürülen kadın yardım bekliyor VİDEO


    Kocaeli de hastaneye vinçle götürülen kadın yardım bekliyor #1

    "Benim de güzel bir hayatım olsun istiyorum"

    Yaklaşık 1 senedir yatağa bağımlı halde olduğunu söyleyen Işık, "25 yıldır fazla kilolarım var, nefes alamıyorum. 1 senedir de yatağa bağımlı haldeyim. Gidip gelemiyorum. Her şeyimi eşim yapıyor. Ben kendi işimi kendim yapamıyorum, makineye bağımlıyım. Nefes alırken çok zorlanıyorum, yürüyemiyorum. Hastaneye gidip gelmek çok zor oluyor. İtfaiyeciler yardım ediyor. Evimiz iki katlı olduğu için vinçle indirip çıkarıyorlar" diye konuştu. Kilo vermek istediğini belirten Işık, "Tedavi olmak istiyorum, benim de güzel bir hayatım olsun isterim" dedi.

    Kocaeli de hastaneye vinçle götürülen kadın yardım bekliyor #2

    Hastaneye de evine de vinçle giriyor

    İtfaiye ekiplerinin kendisini indirirken zorlandığını belirten Işık, "Beni indirmek çok zor oluyor. 1 saat oluyor. Ekipler 1 saat uğraşıyorlar. Hastaneye gittiğimizde itfaiyeyi çağırıyoruz, hastaneden geldiğimizde yine itfaiyeyi çağırıyoruz. Hastaneden geldiğimde yine gelip uğraşıyorlar. Ben de bu kilodan kurtulmak istiyorum" diye konuştu.

    Kocaeli de hastaneye vinçle götürülen kadın yardım bekliyor #3

    Kocaeli de hastaneye vinçle götürülen kadın yardım bekliyor #4


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