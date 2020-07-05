Kocaeli'de hatalı sollama kazası: 5 yaralı

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Sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu; 1'i bebek, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, Hasan Aydın yönetimindeki 41 YU 339 plakalı otomobil hatalı sollama sonucu, karşı yönden gelen Bünyamin Köse'nin kullandığı 41 AAB 651 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada otomobil yol kenarına savrulurken, hafif ticari aracın bir tekerleği yerinden çıktı.

1'İ BEBEK 1'İ ÇOCUK 5 YARALI

Kazada sürücü Bünyamin Köse'nin eşi Pelin Köse (35), kızları Erva Köse (10) ve Emine Sare Köse (1) ile otomobil sürücüsü Hasan Aydın ve aynı araçta bulunan Ahmet Tok (24) yaralandı.

Sağlık görevlileri, yaralılara ilk müdahalede bulunarak, çevredeki hastanelere kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.