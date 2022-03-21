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    Kocaeli'de hatalı sollama yapıp sürücüyü tehdit eden otobüs şoförü

    Kandıra-İzmit İstikametinde arkasından gelen aracı dikkate almadan hatalı sollamaya çıkan ve araçtakileri tehdit eden otobüs şoförünün o anları araçtakiler tarafından kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2022 - 18:05
    • Güncelleme : 21.03.2022 - 18:08
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    Kocaeli'de hatalı sollama yapıp sürücüyü tehdit eden otobüs şoförü

    Kandıra'dan İzmit istikametine doğru hareket halindeki araç, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yolcu otobüsü şoförünün kuralları ihlal etmesiyle kaza tehikesi atlattı.

    Yaptığı hatanın ardından da tehlikeye attığı aracı takip eden şoför, yol üzerindeki trafik ışıklarına kadar taciz ederek ilerledi.

    ARAÇTAN İNİP TEHDİT ETTİ

    Trafik ışıklarında duran saldırgan şahıs, otobüsten inerek diğer araçtakileri tehdit etmeye başladı.

    Araç sürücüsünün yanındaki ailesini işaret ederek tehditler savuran otobüs şoförü, "Dua et ailen var." diyerek kafasını camdan içeri soktu.

    Kocaeli'de hatalı sollama yapıp sürücüyü tehdit eden otobüs şoförü ViDEO

    O ANLAR OKUR KAMERASINDA

    Kendinden emin ve tehditkar hareketlerle "Çek ilerde konuşalım!" sözleriyle meydan okumaya devam eden şahsın trafiği tehlikeye soktuğu ve tehditler savurduğu anlar araçtaki diğer yolcular tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    O anlara ilişkin görüntüler, Ensonhaber WhatsApp Hattı'na gönderildi.

    Siz de çektiğiniz görüntülerin Ensonhaber'de yayınlanmasını istiyorsanız, bize yazın! +90 533 378 20 00

    Kocaeli de hatalı sollama yapıp sürücüyü tehdit eden otobüs şoförü #1

    Kocaeli de hatalı sollama yapıp sürücüyü tehdit eden otobüs şoförü #2

    Kocaeli de hatalı sollama yapıp sürücüyü tehdit eden otobüs şoförü #3

    Kocaeli de hatalı sollama yapıp sürücüyü tehdit eden otobüs şoförü #4

    Kocaeli de hatalı sollama yapıp sürücüyü tehdit eden otobüs şoförü #5

    Kocaeli de hatalı sollama yapıp sürücüyü tehdit eden otobüs şoförü #6


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