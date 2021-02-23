31 ilde 88 vatandaşı, internet üzerinden konteyner satma vaadiyle yaklaşık 600 bin TL dolandıran ‘hayali konteyner’ çetesine yönelik 9 ilde düzenlenen operasyonda, 40 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli’de vatandaşların internetten konteyner satın almak isterken dolandırıldıkları yönünde çok sayıda ihbarda bulunması sonrasında, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, vatandaşları dolandıran şahısların aynı çetenin üyeleri olduğunu belirledi.

KAPORA VE NAKLİYAT ÜCRETİ ADI ALTINDA PARA ALDILAR

Derinleştirilen soruşturmada, çete üyelerinin alışveriş siteleri ve sosyal medya üzerinden satmaya çalıştıkları hayali konteynerler karşılığında vatandaşlardan ‘kapora’ ve 'nakliyat ücreti' adı altında para aldıkları ve bu paraları 3. şahıs vatandaşların banka hesaplarına gönderdikleri tespit edildi.

Şahısların vatandaşlardan sonra para aldıktan sonra ise kayıplara karıştıkları belirlendi.

Kocaeli'de ‘hayali konteyner’ çetesine operasyon: 40 gözaltı ViDEO

31 İLDE 88 VATANDAŞI DOLANDIRDILAR

Çete üyelerini takibe alan ekipler, 19 Şubat tarihinde Kocaeli merkezli, İstanbul’un da aralarında olduğu 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonda 40 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

Şüphelilerin burada yapılan işlemlerinde aynı yöntemle, 31 ilde 88 vatandaşı yaklaşık 600 bin TL dolandırdığı tespit edildi. Şahıslardan 31’i alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

9 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

9 şüpheli ise emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

Daha önce olayla ilgili düzenlenen farklı bir operasyonda gözaltına alınan 3 kişinin ise tutuklandığı ve cezaevinde oldukları öğrenildi.