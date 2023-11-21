Kocaeli'de hayali şirket vurgunu polise takıldı Kocaeli'de hayali şirket kurarak 8 vatandaşı lira dolandırdığı tespit edilen ve eş zamanlı operasyonla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

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İHA

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri Körfez ilçesinde meydana gelen dolandırıcılık olaylarına ilişkin inceleme başlattı.

Yapılan incelemelerde hayali şirket kurularak 8 vatandaşın 4 milyon lira dolandırıldığı tespit edildi.

3 şüpheli yakalandı

Dolandırıcılık olayına ilişkin 2'si Körfez, 1'i Kırşehir'de olmak üzere 3 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 85 bin lira, çok sayıda boş senet, farklı iş yerlerine ait 2 kaşe, araç satış sözleşmesi, kartvizit, 17 farklı şahıs üzerine açılmış banka kartları ve 6 cep telefonu ele geçirildi.

Tutuklandılar

Operasyon çerçevesinde şüphelilerin hesaplarındaki 416 bin lira paraya bloke, 6 araca ise satış yapılmaması için şerh konuldu.

Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.C.Y, A.D. ve B.A. tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)