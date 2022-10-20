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    Kocaeli'de HDP'li vekilin eski eşi terörden gözaltına alındı

    HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un terör örgütü üyeliği suçlamasıyla yakalanıp gözaltına alınan eski eşi Mustafa Tosun, adliyeye sevk edildi.
    • 20.10.2022 - 12:35
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 12:58
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    Kocaeli'de HDP'li vekilin eski eşi terörden gözaltına alındı

    Ülke genelinde terör örgütü üyeleri ve destekçilerine karşı kararlı mücadele devam ediyor.

    Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında arama kararı bulunan Mustafa Tosun'un, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde olduğu belirlendi.

    Gözaltına alındı

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, dün düzenlenen baskınla Tosun’u yakalayıp, gözaltına aldı.

    DHA'nın haberine göre Tosun, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Kocaeli de HDP li vekilin eski eşi terörden gözaltına alındı #1

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