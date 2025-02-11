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Kocaeli'de husumetli olduğu galericiyi vuran saldırgan kaçtı

Kocaeli'de husumetli olduğu galericiyi vuran saldırgan kaçtı Kocaeli'de husumetlisi tarafından tabancayla vurulan galerici yaralandı. Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.