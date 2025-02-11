Kocaeli'de husumetli olduğu galericiyi vuran saldırgan kaçtı

DHA
Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Güney Mahallesi'nde galericilik yapan Yavuz K., iş yerinden çıktıktan sonra kaldırımda yürüdüğü sırada yanına husumetlisi A.Ö. yaklaştı.
A.Ö., tabancayla ateş ederek 32 yaşındaki Yavuz K.'yi yaraladıktan sonra kaçtı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SALDIRGAN ARANIYOR
Yavuz K., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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