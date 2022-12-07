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    Kocaeli'de husumetlilerin tartışması olaylı bitti: 3 yaralı

    Kartepe'de aralarında husumet bulunan iki grup, cadde üzerinde karşılaşınca kavga etti. Yaşanan olayda darbedilerek yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.
    • 07.12.2022 - 18:44
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 19:17
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    Kocaeli'de husumetlilerin tartışması olaylı bitti: 3 yaralı

    Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Çepni Mahallesi'nde bulunan Cepni ile Nazif Okumuş caddelerinin kesişiminde, aralarında husumet bulunan S.T. ve İ.T. ile F.T. ve İ.T. isimli şahıslar caddede karşılaştı.

    Şahıslar arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Arbede sırasında 41 EC 107 plakalı aracın ön camı kırıldı, aynı zamanda bir şüpheli tarafından havaya ateş açıldı.

    3 kişi hastaneye kaldırıldı

    Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Darbedilerek yaralanan S.T., İ.T. ve İ.T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kocaeli'de husumetlilerin tartışması olaylı bitti: 3 yaralı VİDEO


    Kocaeli de husumetlilerin tartışması olaylı bitti: 3 yaralı #1

    Kocaeli de husumetlilerin tartışması olaylı bitti: 3 yaralı #2

    Kocaeli de husumetlilerin tartışması olaylı bitti: 3 yaralı #3

    Kocaeli de husumetlilerin tartışması olaylı bitti: 3 yaralı #4


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