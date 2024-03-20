Kocaeli'de husumetlisini aracından inerken silahla vurarak öldürmüştü! Tutuklandı Dilovası ilçesinde husumetlisini otomobilde tabanca ile ateş ederek öldüren şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Bir husumetli kavgasında daha kan döküldü...

Bu kez olayın adresi Kocaeli.

Dün Dilovası ilçesi Diliskelesi Mahallesi 702 Sokak'ta meydana gelen olayda, 43 yaşındaki Emre Taşdemir, park ettiği 34 HDB 992 plakalı otomobilindeyken yanına yaklaşan 29 yaşındaki husumetlisi Ü.Y.'nin silahlı saldırısına uğradı.

Mermilerin isabet ettiği Emre Taşdemir kanlar içinde yere yığıldı. Ü.Y. ise silahı olay yerinde bırakıp kaçtı.

Hayatını kaybetti, 6 kovan bulundu

Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emre Taşdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ü.Y. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Olay yerinde 6 kovan bulundu.

Tutuklandı

Cinayetin ardından silah ile bir süre husumetlisinin başında bekleyen Ü.Y.'nin, Taşdemir'i konuşmak için olay yerine çağırdığı öğrenildi.

Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Ü.Y., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)