Kocaeli’de husumetlisini kamyonetle ezip metrelerce sürükledi

Husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan Gökhan Ş., Necmi Gezgin isimli şahsı kamyonetiyle ezerek metrelerce sürükledi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi’nde aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Taraflardan Gökhan Ş. isimli şahıs, kamyonetine binerek aracı kavga ettiği şahısların üzerine sürdü.

Gökhan Ş. D-100 karayolu yan yolunda, husumetlisi Necmi Gezgin’i (50) ezip, 200 metre sürükledi.

Kamyonetin kaldırıma çıkmasının ardından Necmi Gezgin, sürüklenmekten kurtuldu.

Gökhan Ş. hızla olay yerinden kaçtı.

VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Olay anları, cadde üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Necmi Gezgin’in kamyonetin altında sürüklendiği anlar yer aldı.

Çevredeki vatandaşlar Necmi Gezgin’in yardımına koştu.

Kocaeli’de husumetlisini kamyonla ezip metrelerce sürükledi VİDEO



EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Necmi Gezgin, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Tedavi altına alınan Necmi Gezgin’in hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Gökhan Ş. ise olaydan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.