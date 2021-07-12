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    Kocaeli’de husumetlisini kamyonetle ezip metrelerce sürükledi

    Husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan Gökhan Ş., Necmi Gezgin isimli şahsı kamyonetiyle ezerek metrelerce sürükledi.
    • İHA
    • 12.07.2021 - 16:48
    • Güncelleme : 12.07.2021 - 17:09
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    Kocaeli’de husumetlisini kamyonetle ezip metrelerce sürükledi

    Kocaeli’nin Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi’nde aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Taraflardan Gökhan Ş. isimli şahıs, kamyonetine binerek aracı kavga ettiği şahısların üzerine sürdü.

    Gökhan Ş. D-100 karayolu yan yolunda, husumetlisi Necmi Gezgin’i (50) ezip, 200 metre sürükledi.

    Kamyonetin kaldırıma çıkmasının ardından Necmi Gezgin, sürüklenmekten kurtuldu.

    Gökhan Ş. hızla olay yerinden kaçtı.

    VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

    Olay anları, cadde üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde, Necmi Gezgin’in kamyonetin altında sürüklendiği anlar yer aldı.

    Çevredeki vatandaşlar Necmi Gezgin’in yardımına koştu.

    Kocaeli’de husumetlisini kamyonla ezip metrelerce sürükledi VİDEO

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Necmi Gezgin, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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    GÖZALTINA ALINDI

    Tedavi altına alınan Necmi Gezgin’in hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

    Gökhan Ş. ise olaydan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

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    Kocaeli’de husumetlisini kamyonetle ezip metrelerce sürükledi #3

    Kocaeli’de husumetlisini kamyonetle ezip metrelerce sürükledi #4

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