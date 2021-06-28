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    Kocaeli’de husumetlisini vuran şahıs, yurt dışına kaçarken yakalandı

    Yol üzerinde karşılaştığı husumetlisini silahla öldüren şahıs, yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı.
    • İHA
    • 28.06.2021 - 18:03
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 18:09
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    Kocaeli’de husumetlisini vuran şahıs, yurt dışına kaçarken yakalandı

    Kocaeli'nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi'nde, 8 Nisan tarihinde kamyoneti ile seyir halinde Ömer A. isimli şahıs, daha önceden aralarında husumet bulunan Aykut B. isimli şahsın otomobilini gördü.

    Ömer A., hızını artırarak otomobilin önünü kesti.

    Yanındaki silah ile husumetlisine iki el ateş ettikten sonra kaçtı.

    Hastaneye kaldırılan Aykut B., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    KAÇACAĞI SIRADA YAKALANDI

    Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ömer A.’nın yakalanması için çalışma başlattı.

    Zanlının yurt dışına kaçacağı bilgisine ulaşıldı.

    Şahıs, düzenlenen operasyon ile 26 Haziran tarihinde, Edirne'den yasa dışı yollarla yurt dışına kaçacağı sırada yakalandı.

    Kocaeli’de husumetlisini vuran şahıs, yurt dışına kaçarken yakalandı VİDEO

    Kocaeli’de husumetlisini vuran şahıs, yurt dışına kaçarken yakalandı #1

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

    Hakim karşısına çıkartılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Kocaeli’de husumetlisini vuran şahıs, yurt dışına kaçarken yakalandı #2

    Kocaeli’de husumetlisini vuran şahıs, yurt dışına kaçarken yakalandı #3

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