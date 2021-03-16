İcra işlemi için gittiği bir adreste ev sahibinin silahlı saldırısına uğrayan avukat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'de görevli olan avukat Ersin Arslan, icra kararını gerçekleştirmek için icra memurları ile birlikte Gebze ilçesine bağlı 1113. Sokak'ta yaşayan Y.Y.'nin evine gitti.

Arslan ve memurlar ile tartışan Y.Y., silahına sarılarak Arslan'a ateş etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Kurşunların hedefi olan Arslan yaralanarak yere düşerken, olayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Yaralı avukat, Gebze'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Saldırgan ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Avukatın cenazesi de otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

Kocaeli'de icra için gittiği evde vurulan avukat yaşamını yitirdi VİDEO