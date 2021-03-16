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    Kocaeli'de icra için gittiği evde vurulan avukat yaşamını yitirdi

    İcra işlemi için gittiği bir adreste ev sahibinin silahlı saldırısına uğrayan avukat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 16.03.2021 - 15:26
    • Güncelleme : 16.03.2021 - 15:34
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    Kocaeli'de icra için gittiği evde vurulan avukat yaşamını yitirdi

    Kocaeli'de görevli olan avukat Ersin Arslan, icra kararını gerçekleştirmek için icra memurları ile birlikte Gebze ilçesine bağlı 1113. Sokak'ta yaşayan Y.Y.'nin evine gitti.

    Arslan ve memurlar ile tartışan Y.Y., silahına sarılarak Arslan'a ateş etti.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Kurşunların hedefi olan Arslan yaralanarak yere düşerken, olayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Yaralı avukat, Gebze'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    SALDIRGAN GÖZALTINDA

    Saldırgan ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Avukatın cenazesi de otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

    Kocaeli'de icra için gittiği evde vurulan avukat yaşamını yitirdi VİDEO

    Kocaeli de icra için gittiği evde vurulan avukat yaşamını yitirdi #1

    Kocaeli de icra için gittiği evde vurulan avukat yaşamını yitirdi #2

    Kocaeli de icra için gittiği evde vurulan avukat yaşamını yitirdi #3

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