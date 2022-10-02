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Kocaeli'de iki ayrı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Kocaeli'de çıkan iki ayrı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
- 02.10.2022 - 02:49
Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Yeni Mahallesi'nde, alışveriş için girdiği büfeden zorla çıkarılan E.E, 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan E.E, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olay yerinden uzaklaşan 2 şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.
Bir kişi hastaneye kaldırıldı
Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi'nde ise iki grup arasında çıkan kavgada karnından bıçakla yaralanan 21 yaşındaki B.S. hastaneye kaldırıldı.
AA'nın haberine göre, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.