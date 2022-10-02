Petrol
85.56
-1.86%
Euro
18.1363
-0.12%
Dolar
18.5017
-0.02%
Altın
987.97
0.00%
Borsa
3180
0.00%
Bitcoin
361.513
-0.53%
BTXN Coin
11.10
-3.05%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çok bulutlu 23 C

    Kocaeli'de iki ayrı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

    Kocaeli'de çıkan iki ayrı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
    • 02.10.2022 - 02:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de iki ayrı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

    Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Yeni Mahallesi'nde, alışveriş için girdiği büfeden zorla çıkarılan E.E, 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

    Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan E.E, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Polis, olay yerinden uzaklaşan 2 şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

    Bir kişi hastaneye kaldırıldı

    Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi'nde ise iki grup arasında çıkan kavgada karnından bıçakla yaralanan 21 yaşındaki B.S. hastaneye kaldırıldı.

    AA'nın haberine göre, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Kocaeli de iki ayrı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı #1

    Kocaeli de iki ayrı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı #2


    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?
    Advertorial

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?

    Otomobil durağa daldı: 1 ölü, 2 yaralı
    3. Sayfa

    Otomobil durağa daldı: 1 ölü, 2 yaralı

    Yunus Akgün: Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin
    Futbol

    Yunus Akgün: Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin

    Görüş Bildir