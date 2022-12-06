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    Kocaeli'de iki ev arkadaşı, yolun ortasında kavga etti

    Başiskele'de iki ev arkadaşı S.A. ve B.E.P., okul çıkışında, yolun ortasında kavga etti.
    • 06.12.2022 - 20:27
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 20:32
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    Kocaeli'de iki ev arkadaşı, yolun ortasında kavga etti

    Kocaeli'nin Başiskele ilçesine bağlı Kullar Yaylacık Mahallesi'ndeki Belediye Sokak'ta, 5 Aralık 2022 Pazartesi günü, ortam gerildi.

    Kocaeli Üniversitesi Kullar Yerleşkesinde okuyan ve ev arkadaşı olan S.A. ve B.E.P. arasında, okul çıkışında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

    Son duraklara geldiklerinde yumruk yumruğa birbirine giren öğrencileri, çevredeki öğrenciler güçlükle ayırdı.

    "Haddinizi bilin"

    İHA'nın haberine göre; otobüs şoförü, "Öğrencisiniz siz burada, haddinizi bilin." diye bağırdı. Diğer vatandaşlar, şoförü güçlükle sakinleştirdi.

    Öğrencilerden biri darp raporu aldı

    Olayın ardından taraflar bölgeden ayrılırken, S.A.'nın kendi imkanlarıyla gittiği SEKA Devlet Hastanesi'nde darp raporu aldığı ve şikayetçi olacağı öğrenildi.

    Kocaeli'de iki ev arkadaşı, yolun ortasında kavga etti VİDEO


    Kocaeli de iki ev arkadaşı, yolun ortasında kavga etti #1

    Kocaeli de iki ev arkadaşı, yolun ortasında kavga etti #2


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