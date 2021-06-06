Enver ve Hüseyin Okan karedeşler, teknelerindeki kürekle denizden salya topladı. O anlar kameraya yansıdı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, sahil kesimini deniz salyası kapladı.

Havaların ısınmasıyla deniz salyası artmaya başladı.

Sahilde oluşan kötü görüntüye kayıtsız kalmayan Enver ve Hüseyin kardeşler, duruma müdahale etmeye çalıştı.

KÜREKLE SALYA TOPLADILAR

Enver Okan ve Hüseyin Okan, sahildeki teknelerinde kürekle deniz salyası topladı.

Küreği denize daldırıp deniz salyasını toplayan Okan kardeşler, müsilajı da teknenin içerisindeki ağzı açık olan tanka doldurdu.

Okan kardeşler, tekne sahiplerinin ve çevreye duyarlı kişilerin de aynı hassasiyeti göstermelerini istedi.

Kocaeli'de iki kardeş kürekle deniz salyası topladı VİDEO

"BU MUSİBETTEN KURTULABİLİRİZ"

Deniz salyasının toplanıp bertaraf edilmek üzere belediye ekiplerine teslim edilebileceğini belirten Okan kardeşler, “Çevreciler, hep birlikte böyle davransalar belki de bu musibetten kurtulabiliriz” dedi.



