Kocaeli'de iki kuzenin oyununda acı son

Tüfekle oynayan 10 yaşındaki iki kuzenden Osman Emir Bayhan, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 10 yaşındaki kuzenler Osman Emir Bayhan ile Y.B'nin tehlikeli oyunu kötü bitti. Y.B., eline aldığı tüfekle oynamaya başladı. Tüfeğin ateş alması sonucu kurşunun isabet ettiği kuzeni Bayhan yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Silah sesini duyan aileleri eve gelince Osman Emir Bayhan’ı kanlar içinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise evde incelemelerde bulundu.





YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Olay yerinde bulunan çocuğun yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olayın yaşandığı evin önünde bir kadın, “Osman nerede, neden söylemiyorsunuz” diyerek fenalaştı. Kadını yanında bulunan yakınları sakinleştirdi.





ACI DETAY

Öte yandan, hayatını kaybeden küçük Osman'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda annesi tarafından çekilen örüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Osman Emir Bayhan, 23 Nisan'ı okuduğu şiirle kutlayarak, "Evde kal Türkiye" mesajı veriyor.



