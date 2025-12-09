Kocaeli'de ilkokulda yangın

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kocaeli'nin Derince ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Bilge Sokak’ta bulunan bir ilkokulun bodrum katındaki kağıt deposunda, nedeni henüz tespit edilemeyen bir yangın çıktı. Depodan yükselen dumanları fark eden okul idarecileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

OKUL TAHLİYE EDİLDİ, YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine okula itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olası risklere karşı öğrenciler, öğretmenlerin gözetiminde tedbir amaçlı okul bahçesine tahliye edildi. Kısa sürede yapılan tahliye sırasında herhangi bir yaralanma olmadı.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Olay yerinde soğutma çalışmaları yapılırken, yangının neden çıktığına ilişkin inceleme başlatıldı.