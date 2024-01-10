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Kocaeli'de inşaat alanında toprak kayması: 1 bina boşaltıldı

Kocaeli'de inşaat alanında toprak kayması: 1 bina boşaltıldı Kocaeli'de inşaat temeli için kazı yapılan alanda meydana gelen toprak kayması sebebiyle bir bina tedbiren tahliye edildi.