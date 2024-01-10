Kocaeli'de inşaat alanında toprak kayması: 1 bina boşaltıldı

İHA
Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Yenimahalle'de inşaat temeli için kazı yapılan alanda toprak kayması meydana geldi.
Yan taraftaki 5 katlı bir binanın ise bahçesinin büyük bir kısmı çöktü.
Gürültüyü duyan vatandaşlar panikle dışarıya çıkarken gördükleri manzara karşısında hayrete düştü.
Bölgeye giriş ve çıkışlar kapatıldı
İhbar üzerine adrese itfaiye, AFAD, polis ve zabıta ekipleri sevk edilirken polis ekipleri bölgeye giriş ve çıkışları kapattı.
Yapılan incelemelerin neticesinde riskli olduğu tespit edilen 5 katlı ve 6 daireli bina tahliye edildi.
Binada ikamet eden 12 kişiden bazıları Gölcük Belediyesi misafirhanelerine bazıları ise yakınlarının yanına yerleştirildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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