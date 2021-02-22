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    Kocaeli'de inşaat işçisi 3 metre yüksekten beton zemine düştü

    Çalıştığı inşaatta 3 metre yüksekten beton zemine düşen işçi, yaralı olarak kurtuldu.
    • İHA
    • 22.02.2021 - 14:56
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 15:38
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    Kocaeli'de inşaat işçisi 3 metre yüksekten beton zemine düştü

    Kocaeli’nin İzmit ilçesi Topçular Mahallesi Sevgi Sokak’ta inşa edilen bir binada  inşaat işçisi olarak çalışan Yunus İ., 3 metre yüksekten dengesini kaybederek beton zemine düştü.

    Düşme neticesinde yaralanan Yunus İ.’yi gören diğer işçiler, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    HAYATİ TEHLİKESİ YOK

    Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yunus İ., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Tedavi altına alınan Yunus İ.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    Kocaeli'de inşaat işçisi 3 metre yüksekten beton zemine düştü VİDEO

    Kocaeli de inşaat işçisi 3 metre yüksekten beton zemine düştü #1

    Kocaeli de inşaat işçisi 3 metre yüksekten beton zemine düştü #2

    Kocaeli de inşaat işçisi 3 metre yüksekten beton zemine düştü #3

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