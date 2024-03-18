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Kocaeli'de iş adamı fabrikadaki patlamada yaşamını yitirdi

Kocaeli'de iş adamı fabrikadaki patlamada yaşamını yitirdi Kocaeli'de 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı beton üretim fabrikasında meydana gelen sanayi tüpü patlamasında yaralılardan 5'i taburcu oldu. Patlamada ölen Osman Üçüncü'nün şirketin yönetim kurulu başkanı olduğu, Ahmet Bali'nin de çalışan olduğu belirlendi.