Kocaeli'de iş adamı fabrikadaki patlamada yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi'nde bulunan ham beton üretimi yapılan fabrikanın imalathane bölümünde sanayi tüpü bilinmeyen bir sebeple patladı.
Adrese itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 6 kişi ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.
İş adamı hayatını kaybetti
Yapılan tetkiklerde Osman Üçüncü ile Ahmet Bali'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Kar Beton Yönetim Kurulu Başkanı Osman Üçüncü'nün tanınan bir iş adamı olduğu ve farklı sektörlerde insanlara istihdam sağladığı ortaya çıktı.
Osman Üçüncü'nün ve Ahmet Bali'nin cansız bedenleri olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Gebze Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Yaralılardan 5'i taburcu oldu
Yaralılardan 5'inin hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu olduğu, 1'inin ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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