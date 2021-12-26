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- Kocaeli'de iş insanını gasbedenler yakalandı
Kocaeli'de iş insanını gasbedenler yakalandı
- DHA
- 26.12.2021 - 14:17
- Güncelleme : 26.12.2021 - 14:21
Kocaeli Dilovası ilçesinde 9 Aralık sabahı bir iş yeri ile kuruma giren şüpheliler, 60 bin TL ile 2 adet ruhsatlı tabancayı çaldı.
Haber verilmesi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalıntı ihbarı yapılan otomobilin bu hırsızlık olayında kullanıldığını tespit etti.
Polis, çalınan otomobili Gebze ilçesinde terk edilmiş olarak buldu.
İŞ İNSANININ 1 MİLYON LİRASINI GASBETTİLER
Darıca ilçesinde de bir iş insanı, 20 Aralık'ta silahla tehdit edilerek gasbedildi. İş insanının çanta içindeki 1 milyon lirasını çalan şüpheliler ise hızlı bir şekilde kaçtı.
Ekipler, incelemeler sonucunda şüphelilerin daha önceki iki olaya karışan kişiler olduğunu tespit etti.
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Şüphelilerin kimliklerini de belirleyen ekipler, Dilovası ve Körfez ilçelerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyon ile F.Y.(32), İ.Ç.(51), F.A.(25) ve A.Y.'yi (36) gözaltına aldı.
ÇALINAN PARALAR BULUNAMADI
Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada çalınan para ve tabancalar bulunamadı. Şüphelilerden F.Y. ve İ.Ç.'nin daha önce de çeşitli suçlardan sabıka kayıtlarının olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.