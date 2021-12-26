Kocaeli'de iş insanını gasbedenler yakalandı

Çaldıkları otomobille girdikleri iş yeri ve kurumdan 60 bin TL alıp, kaçan, daha sonra ise bir iş insanın 1 milyon lirasını gasbeden 4 şüpheli, polisin operasyonu ile yakalandı.

Kocaeli Dilovası ilçesinde 9 Aralık sabahı bir iş yeri ile kuruma giren şüpheliler, 60 bin TL ile 2 adet ruhsatlı tabancayı çaldı.

Haber verilmesi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalıntı ihbarı yapılan otomobilin bu hırsızlık olayında kullanıldığını tespit etti.

Polis, çalınan otomobili Gebze ilçesinde terk edilmiş olarak buldu.

İŞ İNSANININ 1 MİLYON LİRASINI GASBETTİLER

Darıca ilçesinde de bir iş insanı, 20 Aralık'ta silahla tehdit edilerek gasbedildi. İş insanının çanta içindeki 1 milyon lirasını çalan şüpheliler ise hızlı bir şekilde kaçtı.

Ekipler, incelemeler sonucunda şüphelilerin daha önceki iki olaya karışan kişiler olduğunu tespit etti.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin kimliklerini de belirleyen ekipler, Dilovası ve Körfez ilçelerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyon ile F.Y.(32), İ.Ç.(51), F.A.(25) ve A.Y.'yi (36) gözaltına aldı.

ÇALINAN PARALAR BULUNAMADI

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada çalınan para ve tabancalar bulunamadı. Şüphelilerden F.Y. ve İ.Ç.'nin daha önce de çeşitli suçlardan sabıka kayıtlarının olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.













