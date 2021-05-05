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Kocaeli’de iş merkezi içinde silahlı kavga

Kocaeli’de iş merkezi içinde silahlı kavga

Bir iş merkezinin içinde çıkan tartışmada, taraflardan biri silahını çıkarıp ateş açtı. Karşı tarafı vurduktan sonra olay yerinden kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.