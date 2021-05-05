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    Kocaeli’de iş merkezi içinde silahlı kavga

    Bir iş merkezinin içinde çıkan tartışmada, taraflardan biri silahını çıkarıp ateş açtı. Karşı tarafı vurduktan sonra olay yerinden kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.
    • İHA
    • 05.05.2021 - 16:15
    • Güncelleme : 05.05.2021 - 16:23
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    Kocaeli’de iş merkezi içinde silahlı kavga

    Kocaeli’nin İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Sabri Aksoy Sokak üzerinde bulunan bir iş merkezi içerisinde, O.Ö. ile T.H. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesi ile O.Ö., yanında getirdiği silahı çıkararak T.H.’ye ateş etti. T.H., kanlar içinde yere yığıldı.

    O.Ö., olay yerinden kaçtı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Sesi duyan vatandaşlar, olay yerine geldiğinde kanlar içinde yatan T.H.’yi gördü.

    112 Acil Çağrı Merkezi aranarak durum bildirildi. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kocaeli’de iş merkezi içinde silahlı kavga #1

    Kocaeli’de iş merkezi içinde silahlı kavga VİDEO

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardında yaralı şahıs Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    O.Ö.’nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Kocaeli’de iş merkezi içinde silahlı kavga #2

    Kocaeli’de iş merkezi içinde silahlı kavga #3

    Kocaeli’de iş merkezi içinde silahlı kavga #4

    Kocaeli’de iş merkezi içinde silahlı kavga #5

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