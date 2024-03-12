DHA
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi'nde gece geç saatlerde kapalı olan helvacıya camdan giren hırsızlar kasada bulunan para ile SMA hastası bir bebeğin yardım kampanyası için yardım toplanan kumbarayı çalarak kaçtı.
Dükkanını açan iş yeri sahibi durumu fark ederek polise haber verdi.
Polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
Yaşananlar kamerada
Dükkanda yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde hırsızların dükkana camdan girmeleri ve kasadaki parayı aldıktan sonra bir süre dolapları karıştırıp kaçtıkları anlar yer aldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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