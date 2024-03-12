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Kocaeli'de iş yerine giren hırsızlar SMA'lı bebek için konulan yardım kutusunu çaldı

Kocaeli'de iş yerine giren hırsızlar SMA'lı bebek için konulan yardım kutusunu çaldı Kocaeli İzmit'te bir iş yerine giren hırsızların kasadaki para ile SMA'lı bebek için konulan kumbarayı çaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.