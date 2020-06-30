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    Kocaeli'de işçi servisi ile kamyon çarpıştı: 13 yaralı

    İki aracın çarpıştığı kazada yaralanan 13 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
    • AA
    • 30.06.2020 - 17:30
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    Kocaeli'de işçi servisi ile kamyon çarpıştı: 13 yaralı #1

    Kocaeli'nin Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası mevkisinde, 34 KM 4887 plakalı işçi minibüsü ile 40 plakalı kamyon çarpıştı.

    13 YARALI

    Kazada 13 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

    Kocaeli'de işçi servisi ile kamyon çarpıştı: 13 yaralı #2

    Kocaeli'de işçi servisi ile kamyon çarpıştı: 13 yaralı #3

    Kocaeli'de işçi servisi ile kamyon çarpıştı: 13 yaralı #4

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