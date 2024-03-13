Kocaeli'de işçi servisinin bariyere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

DHA
Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 kara yolu Yenimahalle mevkisinde fabrika işçilerini taşıyan Ç.D. idaresindeki servis midibüsü sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs yol kenarındaki bariyere çaptı.
Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan S.Y. isimli yolcu yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Hastaneye kaldırıldı
Sağlık ekipleri yaralanan S.Y.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış