Kocaeli'de işten çıkaran patronunu öldürdü

Bir geri dönüşüm tesisinde çalışan Türkmenistan uyruklu İ.Y., işten çıkarılınca patronu Servet Temurtaş’ı tabanca ile vurdu. Hastaneye kaldırılan Temurtaş, yaşamını yitirdi.

Kocaeli'de Gebze Balçık’da bulunan bir geri dönüşüm tesisinde işletmenin sahibi Servet Temurtaş, iş yerinde çalışan Türkmenistan uyruklu İ.Y.’yi bir hafta önce işten çıkardı.

Geçen pazar günü sabah saatlerinde iş yerine gelen İ.Y., eski patronu Servet Temurtaş’a silahlı saldırıda bulundu.

Çok sayıda kurşun isabet etti

Tabancayla açılan ateş sonucu vücuduna çok sayıda kurşun isabet ederek ağır yaralanan Temurtaş, İstanbul’da bulunan bir hastaneye kaldırılarak tedavi atına alındı.

Temurtaş bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saklandığı binanın çatı katında yakalandı

Olaydan sonra kaçan İ.Y. jandarmanın yaptığı çalışma ile saklandığı binanın çatı katında yakalandı.

9 el ateş eden ve olay yerindeki mermi kovanlarını da toplayan İ.Y.’nin saldırıda kullandığı tabanca da ele geçirildi.

DHA'nın aktardığına göre olayla ilgili soruşturma devam ediyor.