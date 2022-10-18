Petrol
90.78
-0.92%
Euro
18.3209
0.16%
Dolar
18.5854
0.03%
Altın
986.88
0.02%
Borsa
3842
-0.16%
Bitcoin
365.300
-0.37%
BTXN Coin
9.44
1.72%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C

    Kocaeli'de işten çıkaran patronunu öldürdü

    Bir geri dönüşüm tesisinde çalışan Türkmenistan uyruklu İ.Y., işten çıkarılınca patronu Servet Temurtaş’ı tabanca ile vurdu. Hastaneye kaldırılan Temurtaş, yaşamını yitirdi.
    • 18.10.2022 - 19:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de işten çıkaran patronunu öldürdü

    Kocaeli'de Gebze Balçık’da bulunan bir geri dönüşüm tesisinde işletmenin sahibi Servet Temurtaş, iş yerinde çalışan Türkmenistan uyruklu İ.Y.’yi bir hafta önce işten çıkardı.

    Geçen pazar günü sabah saatlerinde iş yerine gelen İ.Y., eski patronu Servet Temurtaş’a silahlı saldırıda bulundu.

    Çok sayıda kurşun isabet etti

    Tabancayla açılan ateş sonucu vücuduna çok sayıda kurşun isabet ederek ağır yaralanan Temurtaş, İstanbul’da bulunan bir hastaneye kaldırılarak tedavi atına alındı.

    Temurtaş bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Saklandığı binanın çatı katında yakalandı

    Olaydan sonra kaçan İ.Y. jandarmanın yaptığı çalışma ile saklandığı binanın çatı katında yakalandı.

    9 el ateş eden ve olay yerindeki mermi kovanlarını da toplayan İ.Y.’nin saldırıda kullandığı tabanca da ele geçirildi.

    DHA'nın aktardığına göre olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Kocaeli de işten çıkaran patronunu öldürdü #1

    Kocaeli de işten çıkaran patronunu öldürdü #2


    Fatime'yi döverek öldüren caniye indirimli ceza
    3. Sayfa

    Fatime'yi döverek öldüren caniye indirimli ceza

    FETÖ'cü Enes Kanter'in Yunanistan paylaşımı
    Gündem

    FETÖ'cü Enes Kanter'in Yunanistan paylaşımı

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    Görüş Bildir