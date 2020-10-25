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    Kocaeli'de kaçak kazı yapanlar kuyuda yakalandı

    Tarihi eser aradıkları değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alınırken, kullandıkları malzemelere de el konuldu.
    • DHA
    • 25.10.2020 - 12:57
    • Güncelleme : 25.10.2020 - 13:18
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    Kocaeli'de kaçak kazı yapanlar kuyuda yakalandı

    Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Tepecik Mahallesi’nde, ormanlık alanda kazı yapıldığını belirleyen jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

    8 metre derinliğindeki kuyuda kazı yapan 4 kişi yakalandı.

    KULLANDIKLARI MALZEMELERE EL KONULDU

    Tarihi eser aradıkları değerlendirilen H.K., T.B., H.A. ve A.Ç. gözaltına alındı. 4 kişinin kazıda kullandıkları jeneratör ve diğer aletleri el konuldu.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Kocaeli'de tarihi eser arayan 4 kişi kazdıkları kuyuda yakalandı İZLE

    Kocaeli de kaçak kazı yapanlar kuyuda yakalandı #1

    Kocaeli de kaçak kazı yapanlar kuyuda yakalandı #2

    Kocaeli de kaçak kazı yapanlar kuyuda yakalandı #3

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