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- Kocaeli'de kaçak kazı yapanlar kuyuda yakalandı
Kocaeli'de kaçak kazı yapanlar kuyuda yakalandı
Tarihi eser aradıkları değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alınırken, kullandıkları malzemelere de el konuldu.
- DHA
- 25.10.2020 - 12:57
- Güncelleme : 25.10.2020 - 13:18
Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Tepecik Mahallesi’nde, ormanlık alanda kazı yapıldığını belirleyen jandarma ekipleri operasyon düzenledi.
8 metre derinliğindeki kuyuda kazı yapan 4 kişi yakalandı.
KULLANDIKLARI MALZEMELERE EL KONULDU
Tarihi eser aradıkları değerlendirilen H.K., T.B., H.A. ve A.Ç. gözaltına alındı. 4 kişinin kazıda kullandıkları jeneratör ve diğer aletleri el konuldu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kocaeli'de tarihi eser arayan 4 kişi kazdıkları kuyuda yakalandı İZLE