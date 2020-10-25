Kocaeli'de kaçak kazı yapanlar kuyuda yakalandı

Tarihi eser aradıkları değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alınırken, kullandıkları malzemelere de el konuldu.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Tepecik Mahallesi’nde, ormanlık alanda kazı yapıldığını belirleyen jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

8 metre derinliğindeki kuyuda kazı yapan 4 kişi yakalandı.

KULLANDIKLARI MALZEMELERE EL KONULDU

Tarihi eser aradıkları değerlendirilen H.K., T.B., H.A. ve A.Ç. gözaltına alındı. 4 kişinin kazıda kullandıkları jeneratör ve diğer aletleri el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kocaeli'de tarihi eser arayan 4 kişi kazdıkları kuyuda yakalandı İZLE