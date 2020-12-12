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    Kocaeli'de kaçak midye avcılarını dalgıç polisler, denizde kovaladı

    İzmit Körfezi'nde kaçak midye avcıları denizden çıkmayı reddedince dalgıç polisler, 3 kilometre boyunca peşlerinden yüzerek yakaladı.
    • DHA
    • 12.12.2020 - 06:03
    • Güncelleme : 12.12.2020 - 06:52
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    Kocaeli'de kaçak midye avcılarını dalgıç polisler, denizde kovaladı

    İzmit Körfezi’nde kaçak midye avlayan kişileri görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüphelilere denizden çıkmaları yönünde uyarılarda bulundu.

    YÜZEREK KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

    Üzerlerinde dalgıç kıyafeti bulunan bu kişiler, yüzerek kaçmaya çalıştılar. Bunun üzerine bölgeye dalgıç polisler sevk edildi.

    Kocaeli'de kaçak midye avcılarını dalgıç polisler, denizde kovaladı-Video

    Kocaeli de kaçak midye avcılarını dalgıç polisler, denizde kovaladı #1

    DALGIÇ POLİSLER 2 SAAT BOYUNCA TAKİP ETTİ

    Yaklaşık 2 saat boyunca 3 kilometrelik sahil şeridinde devam eden kovalamacanın ardından kaçak midye avlayan 2 kişi, denizden çıkarıldı.

    Kocaeli de kaçak midye avcılarını dalgıç polisler, denizde kovaladı #2

    CEZAYI YEDİLER

    Kaçak midye avcılığı yaptığı tespit edilen 2 kişiye Su Ürünleri Kanunu kapsamında, idari para cezası kesildi.

    Kocaeli de kaçak midye avcılarını dalgıç polisler, denizde kovaladı #3

    Kocaeli de kaçak midye avcılarını dalgıç polisler, denizde kovaladı #4

    Kocaeli de kaçak midye avcılarını dalgıç polisler, denizde kovaladı #5

    Kocaeli de kaçak midye avcılarını dalgıç polisler, denizde kovaladı #6

    Kocaeli de kaçak midye avcılarını dalgıç polisler, denizde kovaladı #7

    Kocaeli de kaçak midye avcılarını dalgıç polisler, denizde kovaladı #8

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