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- Kocaeli'de kaçak midye avcılarını dalgıç polisler, denizde kovaladı
Kocaeli'de kaçak midye avcılarını dalgıç polisler, denizde kovaladı
İzmit Körfezi'nde kaçak midye avcıları denizden çıkmayı reddedince dalgıç polisler, 3 kilometre boyunca peşlerinden yüzerek yakaladı.
- DHA
- 12.12.2020 - 06:03
- Güncelleme : 12.12.2020 - 06:52
İzmit Körfezi’nde kaçak midye avlayan kişileri görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüphelilere denizden çıkmaları yönünde uyarılarda bulundu.
YÜZEREK KAÇMAYA ÇALIŞTILAR
Üzerlerinde dalgıç kıyafeti bulunan bu kişiler, yüzerek kaçmaya çalıştılar. Bunun üzerine bölgeye dalgıç polisler sevk edildi.
Kocaeli'de kaçak midye avcılarını dalgıç polisler, denizde kovaladı-Video
DALGIÇ POLİSLER 2 SAAT BOYUNCA TAKİP ETTİ
Yaklaşık 2 saat boyunca 3 kilometrelik sahil şeridinde devam eden kovalamacanın ardından kaçak midye avlayan 2 kişi, denizden çıkarıldı.
CEZAYI YEDİLER
Kaçak midye avcılığı yaptığı tespit edilen 2 kişiye Su Ürünleri Kanunu kapsamında, idari para cezası kesildi.