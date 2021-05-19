- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kocaeli'de kaçak midye operasyonu
Kocaeli'de kaçak midye operasyonu
Yasak bölgede midye avcılığı yapan 3 şahsı suçüstü yakalayan polis ekipleri, ele geçirilen 150 çuval midyeyi yeniden denize döktü.
- İHA
- 19.05.2021 - 10:05
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir teknenin kaçak midye avcılığı yaptığını belirleyen polis ekipleri tekneyi takibe aldı.
Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne ait polis botuyla tekneye ulaşan ekipler, kaçak avcıları avlanırken suçüstü yakaladı.
150 ÇUVAL ELE GEÇİRİLDİ
Kaçak avlanan M.S., Y.Ö. ve Y.T. isimli 3 şahsa para cezası kesen polis ekipleri, kaçak avlandığı belirlenen 150 çuval midyeyi ise yeniden denize döktü.