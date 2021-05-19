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    Kocaeli'de kaçak midye operasyonu

    Yasak bölgede midye avcılığı yapan 3 şahsı suçüstü yakalayan polis ekipleri, ele geçirilen 150 çuval midyeyi yeniden denize döktü.
    • İHA
    • 19.05.2021 - 10:05
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    Kocaeli'de kaçak midye operasyonu

    Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde  bir teknenin kaçak midye avcılığı yaptığını belirleyen polis ekipleri tekneyi takibe aldı.

    Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne ait polis botuyla tekneye ulaşan ekipler, kaçak avcıları avlanırken suçüstü yakaladı.

    150 ÇUVAL ELE GEÇİRİLDİ

    Kaçak avlanan M.S., Y.Ö. ve Y.T. isimli 3 şahsa para cezası kesen polis ekipleri, kaçak avlandığı belirlenen 150 çuval midyeyi ise yeniden denize döktü.

    Kocaeli de kaçak midye operasyonu #1

    Kocaeli de kaçak midye operasyonu #2

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