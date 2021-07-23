Kocaeli'de kaçan kurbanlık, dronla bulundu

Kesilmekten son anda kaçan kurbanlık düve, iki günün sonunda drone sayesinde bulundu.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Bozburun mahallesinde Şenol Koçyiğit’e ait besi çiftliğinde kesime hazırlanan kurbanlık düve, kaçtı.

DRONE İLE ARAMA YAPILDI

Kaçmayı başaran düve bir süre sonra gözden kayboldu. Kurbanlık düveyi bulmak için 10 kişi yaklaşık 2 gün boyunca arama yaptı.

SAKARYA'DA BULUNDU

Bölgeye getirilen drone ile de yapılan çalışmalar neticesinde kaçak düve 6 kilometre uzaklıkta Sakarya’nın Kaynarca ilçesi Şeyhtımarı Mahallesi Kayaklar Sokakta bulundu.

Veteriner hekim yardımıyla sakinleştirici iğneyle yakalanan düve zorluklarla kamyonete bindirilerek tekrardan besi çiftliğine götürüldü.

Kurbanlık düveyi satın alan hissedarlara ise çiftlikten başka bir kurbanlık hayvan kesildiği öğrenildi.

















