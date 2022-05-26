Kocaeli'de kadın cinayeti: Her küstüğümüzde kaçıyordu

5 yıl birliktelik yaşadığı kadını öldüren katil zanlısı, mahkemeye verdiği savunmada 'Benimle her küstüğünde kardeşim de dahil olmak üzere ayrı ayrı 3 kişiyle kaçıyordu' dedi.

Kocaeli'nin Gölcük Şehitler Mahallesi'nde yaşayan Hacer Çetin (36), ablası ve yakınlarını alarak 5 yıldır birlikte yaşadığı ve ayrılmak istediği Halim E.'nin evine geldi.

Bu esnada Hacer E. ile Halim E. arasında çıkan tartışma sırasında, Halim E., apartman koridorunda Hacer Çetin’e 4-5 el ateş ederek öldürüp kendini eve kilitledi.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmalar sonrasında Hali E.’yi teslim olması için ikna etmeyi başardı.

Cezaevini boyladı

Silahı ile birlikte polis ekiplerine teslim olan şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halim E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Küstüğümüzde ayrı ayrı 3 kişiyle kaçıyordu"

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Halim E. ve taraf avukatları katıldı. Savunma yapan sanık Halim E., “Biz 2017 yılının sonundan bu yana Hacer’le duygusal birliktelik yaşıyorduk. Kendisiyle 5 yıl dini nikahlı birlikteliğimiz oldu. Benimle her küstüğünde kardeşim de dahil olmak üzere ayrı ayrı 3 kişiyle kaçıyordu.

"Kardeşim ile cinsel birliktelik yaşadığını söylüyordu"

Hacer F.Y. isimli kişinin yanına gittiğinde uyuşturucu kullanıyordu, kardeşim K.E. ile de cinsel birliktelik yaşadığını söylüyordu. Ben bunu Hacer’in ablasına dile getirdiğimde ‘Seni kıskandırmaya çalışıyor’ diyordu” dedi.

Müebbet hapsi istendi

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanık Halim E.'nin Hacer Çetin'i "Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma ertelendi

Ayrıca olay günü sanığın Canan Y.’ye karşı 'Silahla tehdit, basit yaralama' suçunu işlediği, Çağlar Y. ve Uğur Y.’ye karşı ise 'Silahla tehdit, hakaret ve silahla yaralamaya teşebbüs' suçunu işlediği, ruhsatsız tabanca kullandığı anlaşılmakla bu suçlardan da cezalandırılması istendi. Avukatların süre talep etmesi üzerine duruşma ertelendi.