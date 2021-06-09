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- Kocaeli’de kadın cinayeti: Yengesini öldürdü
Kocaeli’de kadın cinayeti: Yengesini öldürdü
- İHA
- 09.06.2021 - 15:00
- Güncelleme : 09.06.2021 - 15:04
İki gün önce Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Hisareyn’deki evine gelen H.B., dini nikahlı eşi Şengül G.’nin (44) evde olmadığını görünce bir süre eşini aradı.
Uzun süren aramaların ardından eşini bulamayan H.B., polis ekiplerine giderek kayıp ihbarında bulundu.
İhbarın ardından inceleme başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şengül G.’nin son görüştüğünü belirlediği eşinin yeğeni Ömer B.’yi (32) gözaltına aldı.
BOĞARAK ÖLDÜRDÜ, MEZARLIĞA YAKIN ALANA GÖMDÜ
Emniyete götürülen Ömer B. ifadesinde, amcasının eşi Şengül G. ile aralarında tartışma çıktığını, büyüyen tartışma sonrasında yengesini boğarak öldürdüğünü itiraf etti.
Ömer B., öldürdüğü yengesinin cansız bedenini ise arabasının bagajına koyarak Yazlık mevkisindeki mezarlığa yakın bir alana gömdüğünü söyledi.
CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ömer B., Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.
Şengül G.’nin cansız bedeni ise gömüldüğü yerden çıkartılarak morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.