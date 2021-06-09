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    Kocaeli’de kadın cinayeti: Yengesini öldürdü

    Dini nikahlı eşi tarafından iki gün önce kayıp ilanı verilen 44 yaşındaki kadının, tartıştığı eşinin yeğeni tarafından boğularak öldürüldükten sonra ormanlık alana gömüldüğü belirlendi.
    • İHA
    • 09.06.2021 - 15:00
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 15:04
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    Kocaeli’de kadın cinayeti: Yengesini öldürdü

    İki gün önce Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Hisareyn’deki evine gelen H.B., dini nikahlı eşi Şengül G.’nin (44) evde olmadığını görünce bir süre eşini aradı.

    Uzun süren aramaların ardından eşini bulamayan H.B., polis ekiplerine giderek kayıp ihbarında bulundu.

    İhbarın ardından inceleme başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şengül G.’nin son görüştüğünü belirlediği eşinin yeğeni Ömer B.’yi (32) gözaltına aldı.

    BOĞARAK ÖLDÜRDÜ, MEZARLIĞA YAKIN ALANA GÖMDÜ

    Emniyete götürülen Ömer B. ifadesinde, amcasının eşi Şengül G. ile aralarında tartışma çıktığını, büyüyen tartışma sonrasında yengesini boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

    Ömer B., öldürdüğü yengesinin cansız bedenini ise arabasının bagajına koyarak Yazlık mevkisindeki mezarlığa yakın bir alana gömdüğünü söyledi.

    Kocaeli’de kadın cinayeti: Yengesini öldürdü #1

    CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ömer B., Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

    Şengül G.’nin cansız bedeni ise gömüldüğü yerden çıkartılarak morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kocaeli’de kadın cinayeti: Yengesini öldürdü #2

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