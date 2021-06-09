Kocaeli’de kadın cinayeti: Yengesini öldürdü

Dini nikahlı eşi tarafından iki gün önce kayıp ilanı verilen 44 yaşındaki kadının, tartıştığı eşinin yeğeni tarafından boğularak öldürüldükten sonra ormanlık alana gömüldüğü belirlendi.