Kocaeli'de kadın işçilerin soyunma odasında gizli kamera bulundu Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde faaliyet gösteren Federal Mogul fabrikasında kadın işçilerin soyunma kabininde kamera bulundu. İşçilerin ifadesi üzerine fabrikanın güvenlik amiri, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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İHA

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan uluslararası bir şirkete ait fabrikada, geçtiğimiz haftalarda 4 çalışan arasında grup seks yaşandığı iddia edilmişti.

2 erkek güvenlik görevlisi, bir erkek işçi ve bir kadın güvenlik görevlisi arasında cinsel ilişki yaşandığı belirtilirken, fabrika bu iddiaları yalanlar nitelikte açıklama yapmıştı.

Henüz grup seks iddiası soğumamışken, fabrika hakkında bir skandal daha yaşandığı ortaya çıktı.

Grup seks iddiasıyla gündeme gelmişti

10 Mayıs Cuma günü Federal Mogul isimli otomobil parçaları üreten fabrikada bir kadın işçi kıyafetlerini giyip-çıkardığı soyunma kabininde bulunan karton kutudan ışık yayıldığını fark etti.

Kadın çalışan incelediği kutunun içinde bir cihaz buldu.

Kadın çalışan konuyu fabrika yönetimine iletince, polis ekipleri fabrikaya geldi.

Kadınların soyunma kabininde gizli kamera bulundu

Polis ekiplerinin yaptıkları incelemede, cihazın kayıt almak için kullanılan kamera olduğu belirlendi.

Ekipler fabrikanın kadın soyunma kabininde incelemelerde bulundu.

Diğer kadın çalışanlar ile fabrika yöneticilerinin ifadelerine başvuruldu.

Güvenlik amiri gözaltına alıntı

İfadeler doğrultusunda fabrikanın güvenlik amiri A.T., Gölcük’teki evinde gözaltına alındı.

A.T.'nin, çalıştığı güvenlik firması tarafından işine son verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)